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النائب العام في مصر يكشف تفاصيل التحرش الجماعي بفتاة سودانية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
النائب العام في مصر يكشف تفاصيل التحرش الجماعي بفتاة سودانية

كل الوطن – وكالات: أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس متهمين بالتعدي على فتاة أجنبية بمدينة نصر، حيث تلقت النيابة العامة مطالبات عدة بالتحقيق في مقطع فيديو ظهر فيه تحرش بعض الفتيان بالفتاة.

واتخذت “النيابة العامة” إجراءات التحقيق، وكانت تحريات الشرطة قد تمكنت من تحديد هوية المجني عليها، وهي سودانية الجنسية، وتحديد تسعة متهمين بالواقعة أمكن ضبطهم.

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وأشارت النيابة العامة إلى أنه بسؤال العامة المجني عليها “شهدت بتعدي اثنين من المتهمين فقط عليها، ومحاولة أحدهم الدفاع عنها، وتواجد الباقون بمكان الواقعة دون التعدي عليها أو الدفاع عنها، وقد أقر اثنان من المتهمين خلال استجوابهما بهتكهما عرض المجني عليها بالقوة على نحو ما ورد بالمقطع المتداول، وقد شهد من كان يحاول الدفاع عنها في التحقيقات بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة النهائية هذه الصورة التي انتهت إليها التحقيقات”.

هذا، وقد أخطرت “النيابة العامة” “خط نجدة الطفل” بالواقعة لحداثة عمر المجني عليها، وأمرت بحبس المتهمين اللذين تعديا عليها أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الباقين، وجار استكمال التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397052

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