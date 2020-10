الرئيس ترامب يحيي مؤيديه من سيارته خارج مستشفى “والتر ريد” العسكري (فيديو)

كل الوطن – وكالات: نشر صحفيون ومدونون في الولايات المتحدة، مساء يوم الأحد، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحيي مؤيديه من سيارته خارج مستشفى “والتر ريد” العسكري.

وتجمع أنصار دونالد ترامب حاملين اللافتات والزهور خارج مستشفى “والتر ريد” العسكري بالقرب من مدينة واشنطن، حيث يعالج الرئيس من فيروس كورونا، كما خرجوا تضامنا معه أيضا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

That’s Trump driving by his supporters outside Walter Reed military hospital. pic.twitter.com/eqA0RGkr6A