ناشطة سعودية مشهورة تثير ضجّة بفيديو مسيء وشرطة الرياض تتدخل (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أثارت الناشطة السعودية المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاعل عبدالعزيز، ضجة بسبب فيديو أساءت فيه إلى أهل منطقة القصيم، لتعلن الشرطة تدخلها في القضية.

وتداول مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لمشاعل المعروفة باسم مشاعل الجلعود، حيث اعتبره الكثيرون أنه تضمن إساءة إلى القصمان، (أهل منطقة القصيم).

وعلى خلفية هذه القضية أصدرت شرطة الرياض، الأحد، بيانا أعلنت فيه عن اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الجلعود لكن دون ذكر اسمها.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن مقطع الفيديو “احتوى ألفاظا وعبارات تتضمن الإساءة للغير وتسجيله ونشره، ما يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.

وأضاف الكريديس: “تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية من قام بهذا الفعل المجرم نظاما، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية”.