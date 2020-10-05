أمانة المدينة تشرع في تنفيذ ممشى الإمام الترمذي

كل الوطن – الرياض: شرعت أمانة المدينة المنورة مطلع الأسبوع الحالي ببدء الأعمال الميدانية لتنفيذ مشروع ممشى الإمام الترمذي الواقع بين ميدان طريق الملك سعود وطريق الأمير نايف بن عبد العزيز بطول يبلغ 1700 متر وعرض 30 متراً ليخدم بذلك أحياء منطقة العزيزية.

وأوضحت أمانة المنطقة أن مشروع ممشى الإمام الترمذي يتضمن ممشى لرياضة المشي، ومسار مخصص لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى أعمال التشجير وتنفيذ المسطحات الخضراء على امتداد المشروع، وتركيب كراسي و أعمدة إنارة جمالية ، وتخصيص مواقع استثمارية ممثلة بأكشاك ونقاط بيع مختلفة، كما تم تخصيص مساحة لتنفيذ مصلى ومركز للخدمات.

وبينت الأمانة أن المشروع تم تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة، مع مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ المشروع.

الجدير بالذكر أن الأمانة تحرص على تنفيذ المماشي الرياضية في عدداً من المناطق والأحياء السكنية لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده المدينة المنورة ، بهدف توفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانتها كمدينة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية تنفيذ وتطوير المرافق العامة للمواطنين والمقيمين والزوار، وضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان.