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وزير الاستخبارات الإسرائيلي يبحث مع وزيرة إماراتية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
وزير الاستخبارات الإسرائيلي يبحث مع وزيرة إماراتية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

كل الوطن – وكالات: ذكرت هيئة البث الإسرائيلي “مكان” أن وزير الاستخبارات إيلي كوهين بحث هاتفيا مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقالت الهيئة إن الطرفين بحثا خلال الاتصال الهاتفي تعزيز التعاون “في مجالات الأمن والسايبر والتكنولوجيا وإقامة جزر صناعية”.

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وأوضحت أن هذا الاتصال هو الأول بين كوهين والهاشمي، التي تشغل أيضا منصب المديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض “إكسبو دبي 2020″، منذ توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن أعمال إقامة الجناح الإسرائيلي في معرض “إكسبو 2020” تجري على “قدم وساق”.

المصدر: “مكان”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397111

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