ميلانيا ترامب تغرد حول حالتها الصحية

كل الوطن – وكالات: ذكرت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، اليوم الاثنين، أن حالتها الصحية في تحسن وأنه لا تنوي حاليا مغادرة البيت الأبيض.

وقالت زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرتها عبر “تويتر”: “تشكر عائلتي على كل الصلوات والدعم! حالتي جيدة وسأواصل الاستراحة في البيت”.

وأعربت السيدة الأولى عن شكرها لكل الموظفين الطبيين والعاملين على رعاية المرضى، مضيفة أنها تواصل الصلاة من أجل كل المصابين وذويهم.

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus. — Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2020

وأعلن ترامب، الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة بينما أكد الرئيس نفسه أن حالته لم تكن جيدة جدا عند وصوله إلى مركز “وولتر ريد” للعلاج، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

ومن جانبها، بقيت ميلانيا في البيت الأبيض وأكدت سابقا أنها عانت من أعراض طفيفة لكن حالتها جيدة بشكل عام.

المصدر: RT<