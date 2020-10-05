القبض على “مفحط الطائف” وإحالته للهيئة المرورية

كل الوطن – الرياض: ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود بسرعة عالية ويمارس التفحيط، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور، وذلك حسبما أعلن المرور السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين.