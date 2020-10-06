د. عبدالمجيد الجلاَّل: رؤية سعودية حاسمة تجاه الإرهاب والفكر المتطرَّف!

في مقالي السابق تحدثتُ عن خطاب الملك سلمان في الأمم المُتحدة ، وتحدثتُ حينها عن أحد ابرز فقرات الخطاب الملكي ، وكان عن إيران وحزب الله .

وفي مقالي اليوم ، سيكون الحديث عن الإرهاب والفكر المتطرَّف ، كما ورد الإشارة إليهما بقوة ، في خطاب الملك سلمان الأممي !

في البدء أشار الملك سلمان ، إلى التحدي الرئيس الذي يواجهه العالم ، ماثلاً في الإرهاب والفكر المتطرَّف ، وما تحقق من نجاحات عالمية في مكافحته ، ومن ذلك ، القضاء على نفوذ تنظيم داعش الإرهابي ، في العراق وسورية، عبر جهود التحالف الدولي ، وكذلك نجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في توجيه ضربات ساحقة ، لتنظيمي القاعدة وداعش هناك.

إنَّ نجاح العالم ، في معركته ، ضد الإرهاب والفكر المتطرَّف ، يستلزم كما قال الملك سلمان ، تكثيف الجهود الدولية المشتركة ، في مواجهة هذا التحدي بشكل شامل ، وحاسم.

وبهذا الشأن ، قامت المملكة العربية السعودية بدعم عددٍ من المؤسسات الدولية ذات الصِّلة ، ومنها مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب، حيث تمَّ دعمه بمبلغ مئة وعشرة ملايين دولار، وانشأت كذلك ، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرَّف ” اعتدال ” كما تستضيف المملكة المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

الموقف السعودي الحازم ، تجاه الإرهاب والفكر المتطرَّف ، نابعٌ أساساً ، من المسؤولية الخاصة والتاريخية ، التي تضطلع بها المملكة ، في سياق موقعها الرئيس ، في عالمها الإسلامي ، والماثل في حماية العقيدة الإسلامية السمحة ، من محاولات التشويه الحادَّة ، من قبل التنظيمات الإرهابية ، والمجموعات المتطرَّفة، فالدين الإسلامي كما قال الملك سلمان ، برئ ، من كل الجرائم النكراء ، والفظائع ، التي ارتكبتها باسمه قوى الإرهاب والتطرَّف.

من المؤسف ، أنَّ التنظيمات الإرهابية والمتطرَّفة، تجد بيئة خصبة للظهور والانتشار ، في الدول التي تشهد انقسامات طائفية، وضعفاً وانهياراً في مؤسسات الدولة ، لذا ، وكما قال الملك سلمان ، لابدَّ للمجتمع الدولي ، ألا يتهاون في مواجهة ذلك ، ويعمل في الوقت نفسه ، على التصدي للدول الراعية للإرهاب ، والطائفية ، والوقوف بحزمٍ أمام الدول الداعمة لإيديولوجيات متطرَّفة ، عابرة للأوطان، وهي إيديولوجيات تسعى في كثير من الأحيان لتغطية تطرَّفها ، وطبيعتها الفوضوية التدميرية ، بشعارات سياسية زائفة.

على كل حالٍ ، مواجهة الإرهاب والفكر المتطرَّف ، تتطلب إرادة دولية حاسمة ، لتقويض بنيانه ، وقطع تمويله ، وتشتيت جهوده ، في خلق الفوضى والاضطراب ، في العديد من دول العالم ، وهذه الإرادة غير متوفرة حتى الآن.