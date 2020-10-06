إسبانيا تعتقل مصمّم برنامج شهير مضاد للفيروسات

كل الوطن – وكالات: قال مصدر في الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن جون مكافي، مصمم أحد برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة، اعتقل في مطار برشلونة.

وأوضح المصدر أن مكافي اعتقل يوم السبت، قبيل صعوده الطائرة المتجهة إلى اسطنبول، بجواز سفر بريطاني. وأضاف أنه سينقل إلى مدريد حيث يواجه إجراءات التسليم إلى الولايات المتحدة.

وكشف الادعاء الاتحادي الأمريكي، أمس الاثنين، عن لائحة اتهام لمكافي تشمل التهرب الضريبي وتعمد عدم الإبلاغ عن إيراداته.

وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من كشف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن أنها وجهت اتهامات مدنية لمكافي بأنه كسب أكثر من 23.1 مليون دولار من تعويضات، لم يكشف عنها لدائرة الضرائب، عن توصيات خاطئة ومضللة بشأن العملات المشفرة.

ويزعم أنه كسب ملايين الدولارات من الترويج لعملات مشفرة، ومن خلال أعمال استشارية وبيع حقوق قصة حياته لفيلم تسجيلي.

المصدر: رويترز