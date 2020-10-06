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فيروس كورونا يصل إلى البرلمان التونسي ويسجل إصابتين

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
فيروس كورونا يصل إلى البرلمان التونسي ويسجل إصابتين

كل الوطن  – فريق التحرير – وكالات:  ونقلت الإذاعة التونسية “نسمة” عن طبيب البرلمان ماهر العيادي، اليوم الثلاثاء، إصابة نائب وعامل نظافة في البرلمان بفيروس كورونا.

كما قال الطبيب إنه تأكدت إصابة أحد أعضاء الحكومة بالفيروس في أثناء الجلسة المخصصة للحوار مع الحكومة يوم الجمعة الماضية.

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وتم وضع عمال النظافة في البرلمان بالحجر الصحي.

وتم إخبار كتلتي الدستوري الحر والنهضة بعد مخالطتهما لأحد المصابين.

وتم أيضا تحويل جلسة البرلمان إلى المقر الفرعي، للعمل على تعقيم المقر الرئيسي.

وأعلنت السلطات التونسية، أنها ستحظر جميع التجمعات، وتقلص ساعات عمل موظفي القطاع العام، من أجل وقف الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة “تونس أفريقيا” للأنباء عن رئيس الحكومة، قوله:”تعديل توقيت العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية باعتماد نظام الحصة الواحدة ونظام الفرق، ومنع جميع التجمعات والتظاهرات لما تحمله من مخاطر العدوى بكوفيد-19″.

وتم اتخاذ القرار وسط مخاوف شديدة من أن المستشفيات في تونس لن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.

تونس، كورونا، أبريل/ نيسان 2020
“الوضع لا يطمئن”… تونس تقرر حظر التجمعات وتقليص ساعات العمل بسبب كورونا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397164

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