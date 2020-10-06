بعد إستخدامها حديثاً نبوياً في عرض ملابسها الداخلية.. ريهانا تعتذر للمسلمين

كل الوطن – الرياض: تعرضت النجمة العالمية ريهانا، لموجه انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استخدامها لموسيقى أغنية تحتوي على بعض كلمات من حديث نبوي، في إعلانها الترويجي الأول لخط ازيائها للملابس الداخلية تحت اسم Savage X Fenty.

وأغضبت ريهانا ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، بعد استخدامها لموسيقى أغنية DOOM للمطرب الإنكليزي الشهير Coucou Chloe، والتي يستخدم فيها كلمات من حديث نبوي.

وكانت قد طرحت هذه الأغنية في عام 2017، وجاء فيها كلمات من الحديث النبوي، ما أغضب المسلمين عند طرحها، لتعود ريهانا لاستخدام الأغنية في حملتها الترويجية الجديدة.

وتقدمت منتجة عرض الأزياء بالاعتذار، وكتبت: “أنا أتحمل المسؤولية الكاملة لإهمالي و تقصيري في البحث و التدقيق أكثر بمعاني الكلمات التي استخدمتها في أغنيتي .. كما أود أن أشكر كل الذين أخذوا من وقتهم ليشرحوا لي ما فعلت .. أعدكم أنه ستتم إزالة الأغنية بشكل كامل من مختلف مواقع و منصات الاستماع بأسرع وقت ممكن”.

من ناحيتها قالت ريهانا انها لم تكن تعرف دلالة هذا الكلام وتتمنى ان لا يكون الناس قد ظنوا انها تعمدت ذلك وهي حزينة للغاية لانها أحزنت المسلمين.

وكان الاعلان قد تضمن جملة ” نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ”، وهو جزء من حديث إسلامي لـ أبي موسى قال فيه: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :”إن بين يدي الساعة الهرج” قالوا: وما الهرج قال: القتل إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضاً، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء”.

يذكر أن عرض الأزياء كان يحمل رسالة إيجابية تجاه ذوي الأوزان العالية الذين غالباً ما تتجاهلهم الماركات العالمية.