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“الصحة العالمية” تعلن عن موعد الحصول على لقاح ضد كوفيد-19

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
“الصحة العالمية” تعلن عن موعد الحصول على لقاح ضد كوفيد-19

كل الوطن – الرياض: كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء، عن الموعد المتوقع لظهور لقاح رسمي مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح خلال كلمة ألقاها بنهاية اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، أن اللقاح قد يكون جاهزًا بنهاية العام الجاري، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل التي تتعلق بالجهات المنتجة أو طريقة حصول الدول عليه.

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وقال إن هناك حاجة ماسة لوجود لقاحات مضادة للفيروس، مشيرًا إلى أن هناك مساعي للحصول عليها قبل نهاية العام الجاري.

يُذكر أن المنظمة تتبنى مبادرة Covax العالمية والتي تهدف لتوزيع 2 مليار جرعة من لقاحات كورونا بنهاية 2021، حيث تضم تلك المبادرة 9 لقاحات تجريبية في طور الإعداد، وبلغ بعضها مراحل متقدمة على مستوى الاختبارات السريرية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397199

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