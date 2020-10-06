مدير منظمة الصحة العالمية يعترف بضرورة إصلاحها سريعا.. ويعلن رقما صادما

وفي كلمة لدى افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية حول التعامل مع وباء كوفيد-19، دافع المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس بقوة عن العمل الذي انجزته المنظمة التي يتهمها الرئيس الاميركي

دونالد ترامب بعدم الكفاءة في ادارتها للجائحة التي تسببت بوفاة اكثر من مليون شخص.

وإلى جانبه أعلن مدير قسم الطوارىء في المنظمة مايكل راين ان نحو 10% من سكان العالم قد يكونون اصيبوا بالفيروس اي 780 مليون نسمة، ما يعني أكثر من ضعف الارقام المعلنة رسميا “350,3 مليونا”.

ودافع تيدروس عن الاصلاح الذي طبقه في السنوات الثلاث الماضية داخل منظمة اتهمت بالتقليل من فداحة ازمة ايبولا في غرب افريقيا بين نهاية 2013 و2016.

لكنه دعا الى اصلاح اسرع لكي يكون اكثر فعالية. وقال واضعا كمامة “لسنا على الطريق الخاطىء.. لكن علينا تسريع الوتيرة.

الجائحة اشارة انذار لنا جميعا”. واضاف “علينا ان ننظر في اعماق نفسنا ونتساءل عما يمكننا فعله بشكل افضل”.

والاجتماع الذي يستمر يومين هو الخامس من نوعه ويضم ممثلين ل34 بلدا تم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات، ومهمته وضع وتطبيق قرارات أعضاء المنظمة.

ودعت منظمة الصحة لهذا الاجتماع لمتابعة قرار وافقت عليه الدول الاعضاء في مايو، ينص على “تقييم مستقل” لرد فعل المنظمة الأممية والمجتمع الدولي في مواجهة الجائحة.

واضاف المدير العام للمنظمة “العالم بحاجة الى نظام متين لتقييم الامور”.