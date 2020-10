ثلاثة خبراء في مجال “الثقوب السوداء” يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء 2020

أعلنت الهيئة المانحة لجوائز نوبل الثلاثاء فوز البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأمريكية أندريا غيز بجائزة نوبل الفيزياء لعام 2020 لاكتشافاتهم بشأن واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وهي “الثقوب السوداء”. وتشكل “الثقوب السوداء” مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz