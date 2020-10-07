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ثلاثة خبراء في مجال “الثقوب السوداء” يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء 2020

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
ثلاثة خبراء في مجال “الثقوب السوداء” يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء 2020

أعلنت الهيئة المانحة لجوائز نوبل الثلاثاء فوز البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأمريكية أندريا غيز بجائزة نوبل الفيزياء لعام 2020 لاكتشافاتهم بشأن واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وهي “الثقوب السوداء”. وتشكل “الثقوب السوداء” مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها.

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وفاز بنروز بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن “تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة”، في حين أن غنزل وغير كوفئا “لاكتشافهما جسما مدمجا فائق الضخامة في وسط مجرّتنا”، على ما أعلنت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم.

وقال ديفيد هافيلاند رئيس لجنة نوبل للفيزياء لدى إعلانه الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كورونا سويدية (1.1 مليون دولار) “اكتشافات الفائزين بالجائزة هذا العام مهدت الطريق لدراسة المواد المضغوطة وفائقة الكتلة”. علما بأن الدولار الواحد يساوي 8.9108 كورونا سويدية.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397216

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