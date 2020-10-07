ثلاثة خبراء في مجال “الثقوب السوداء” يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء 2020

أعلنت الهيئة المانحة لجوائز نوبل الثلاثاء فوز البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأمريكية أندريا غيز بجائزة نوبل الفيزياء لعام 2020 لاكتشافاتهم بشأن واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وهي “الثقوب السوداء”. وتشكل “الثقوب السوداء” مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

وفاز بنروز بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن “تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة”، في حين أن غنزل وغير كوفئا “لاكتشافهما جسما مدمجا فائق الضخامة في وسط مجرّتنا”، على ما أعلنت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم.

وقال ديفيد هافيلاند رئيس لجنة نوبل للفيزياء لدى إعلانه الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كورونا سويدية (1.1 مليون دولار) “اكتشافات الفائزين بالجائزة هذا العام مهدت الطريق لدراسة المواد المضغوطة وفائقة الكتلة”. علما بأن الدولار الواحد يساوي 8.9108 كورونا سويدية.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز