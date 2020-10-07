الكويت.. مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد

كل الوطن – الرياض: صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي جراح الصباح أن أسرة آل صباح باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.
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