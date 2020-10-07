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ضبط مروّج أطلق النار على رجال الأمن في الخرمة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
ضبط مروّج أطلق النار على رجال الأمن في الخرمة

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخرمة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، لارتكابه عدداً من القضايا الجنائية، تمثلت في ترويج المخدرات، وإطلاق النار على رجال الأمن، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397232

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