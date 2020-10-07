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فوز الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا بجائزة نوبل للكيمياء 2020

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
فوز الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا بجائزة نوبل للكيمياء 2020

أعلن معھد كارولینسكا السویدي في ستوكھولم المانح لجائزة نوبل عن الفائزين بجائزة نوبل للكیمیاء لعام 2020.
وھن Emanuelle Charpentier و Jennifer Doudna.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397253

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