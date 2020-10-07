فوز الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا بجائزة نوبل للكيمياء 2020

أعلن معھد كارولینسكا السویدي في ستوكھولم المانح لجائزة نوبل عن الفائزين بجائزة نوبل للكیمیاء لعام 2020.
وھن Emanuelle Charpentier و Jennifer Doudna.
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