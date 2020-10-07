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تباهي فنانة سعودية بطوق ذهب “رعد الشمال” يثير جدلا واسعا

كل الوطن - فريق التحرير
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
تباهي فنانة سعودية بطوق ذهب “رعد الشمال” يثير جدلا واسعا

كل الوطن – وكالات: شغلت الممثلة السعودية ريم عبدالله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات” وهي في أحد محلات الذهب، وقالت إنها تريد شراء “رعد الشمال”.

وأظهر المقطع ارتداء ريم عبدالله للذهب وهو يغطي كامل جسمها، وهو طقم ذهب يغطي كامل منطقة رقبتها وحتى ركبتها تم تصميمه ليغطي المنطقة الأعلى من الجسم ليمتد للقدم.

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وظهرت ريم عبدالله وهي ترتدي طقم “رعد الشمال”. وقالت:”شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لإنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا”.

فيديو الفنانة السعودية أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعضهم وصف هذا التصرف مبالغ فيه وشبهوه بالدرع، والبعض انتقد غلاء ثمنه، وتبلغ قيمته أكثر من مليون ريال وبوزن يتجاوز4 كغ.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397271

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