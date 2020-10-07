تباهي فنانة سعودية بطوق ذهب “رعد الشمال” يثير جدلا واسعا

كل الوطن – وكالات: شغلت الممثلة السعودية ريم عبدالله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات” وهي في أحد محلات الذهب، وقالت إنها تريد شراء “رعد الشمال”.

وأظهر المقطع ارتداء ريم عبدالله للذهب وهو يغطي كامل جسمها، وهو طقم ذهب يغطي كامل منطقة رقبتها وحتى ركبتها تم تصميمه ليغطي المنطقة الأعلى من الجسم ليمتد للقدم.

وظهرت ريم عبدالله وهي ترتدي طقم “رعد الشمال”. وقالت:”شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لإنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا”.

فيديو الفنانة السعودية أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعضهم وصف هذا التصرف مبالغ فيه وشبهوه بالدرع، والبعض انتقد غلاء ثمنه، وتبلغ قيمته أكثر من مليون ريال وبوزن يتجاوز4 كغ.

#ريم_عبدالله

انا عندي اربع خواتم وسلسال وكل يوم مبتلشه فيهم اخبيهم في مكان أجل لواخذ رعد الشمال شكلي مابطلع من البيت وانا احرسه 🤓😀😂 — الحسونه (@alhassoun_s) October 5, 2020

درع هذا من عصر المماليك مو ذهب 😏 — факел (@Vjj5_) October 6, 2020

والله مدري وش وضع اللي يشترون مثل هذي الاحجام 🙇🏻‍♀️ – سناب ريم العبدالله pic.twitter.com/XdTEmyweZL — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) October 5, 2020

ريم عبدالله صارت هزيم الرعد بكبره موب رعد الشمال 😭 https://t.co/0x72Oo8c2E — ⚠️ (@3mdsa3) October 5, 2020

رعد الشمال

الوزن 4.200 k

السعر = 1.400000 🥰 pic.twitter.com/DG7vPNmzXs — سعيد (@sl2ul) October 5, 2020

#ريم_عبدالله

انا عندي اربع خواتم وسلسال وكل يوم مبتلشه فيهم اخبيهم في مكان أجل لواخذ رعد الشمال شكلي مابطلع من البيت وانا احرسه 🤓😀😂 — الحسونه (@alhassoun_s) October 5, 2020

انا من الناس اللي مستحيل تلبس شيء مو حلو ويفشل وحتى العين تعجز تناظره لأنه بس غالي اكره هذي الانماط والمعايير الغبيه والفشخره عادي البسوا شيء غالي بس حلو على الاقل! pic.twitter.com/Gq0emqEi08 — قممر (@p79ili) October 5, 2020

والله ما مستأنس غير صاحب المحل تاقين من رعد الشمال له اربع سنين محد شراه من عنده 😂😂😂😂😂😂 — منور (@PraG4l0qWOsTaPg) October 5, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي