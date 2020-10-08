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مصر.. فيفي عبده تفاجئ الجميع وتنشر فيديو تكشف فيه عن سبب اختفائها

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مصر.. فيفي عبده تفاجئ الجميع وتنشر فيديو تكشف فيه عن سبب اختفائها

فاجأت الفنانة المصرية فيفي عبده متابعيها في موقع “إنستغرام” بفيديو وهي ترتدي الحجاب، كشفت فيه عن السبب وراء غيابها الفترة الماضية.

وقالت إنها أصيبت بدور برد شديد منعها من القدرة على الكلام، بالإضافة إلى تأكيدها أن نزلة البرد تلك هي من حالت دون حضورها حفل زفاف الفنان أمير شاهين.

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وكانت فيفي عبده، كشفت عن ميلاد حفيد جديد لها، حيث وضعت ابنتها هنادي بداية الشهر الحالي، وكتبت عبر حسابها بموقع انستغرام: “الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات النهاردة ربنا رزق بنتي هنادى وجوزها شادي بمولود جديد”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397286

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