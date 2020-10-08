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اعتراض وتدمير “مفخخة” بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
اعتراض وتدمير “مفخخة” بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397289

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