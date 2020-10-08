وزير الصحة: سنوفر لقاح فيروس كورونا فور اعتماده واختباره دولياً

كل الوطن – الرياض: قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأربعاء إن القيادة حريصة جدا على توفير لقاح لفيروس كورونا في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير بالتأكد من مأمونية اللقاح.

وتابع: “بتوجيه القيادة نحن نحرص على متابعة اللقاحات باهتمام، وسنوفر لقاح فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية وستكون اللقاحات ذات مأمونية عالية متى ما توافرت واعتمدت واختبرت دولياً”.

وقال الربيعة “إنه بالنسبة للجائحة، الأعداد في انخفاض، مشددا على الجميع الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والتباعد ولا نريد أن نتراخى في الاجراءات لعدم عودة الجائحة كما حدث في بعض الدول الأخرى، فالالتزام يساهم في استمرار الانخفاض”.