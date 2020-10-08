مرفت غزاوي: الشهر الوردي

حملات التوعية الصحية لسرطان الثدي جعلت من شهر اكتوبر موعد انطلاقها واتخذت من اللون الوردي الشعار لها قامت وزارة الصحة مشكورة بتجنيد نخبة من الكوادر الطبية للقيام بهذه الحملات على مستوى المملكة بجميع مدنها و مُحافظاتها و للسعي لتقديم المساعدة في اتمام الكشف المُبكر من خلال مراكز تابعة للوزارة حرصاً منها على صحة المواطنين ، بادرة رائدة و عظيمة تبذلها الوزارة لتقديم الخدمات و افضل عناية طبية على مستوى عالمي و هذا بالطبع بالدعم من القيادة و حكومتنا الرشيدة من ضمن الخطة الاساسية الموضوعة للدولة بكل وزاراتها ومؤسساتها و افرادها .

عيادات صحة المرأة و الطفل متواجدة على مدار العام و ليس فقط في شهر اكتوبر و تقوم باجراء الفحوصات و التطعيمات للاطفال و الذي اثرت جائحة كورونا على العمل به مؤقتاً و لكن استمر العمل بالنسبة للكشف عن سرطان الثدي وهشاشة العظام و سرطان القولون للمرأة ، فريق عمل طبي متكامل يقوم بعمله سبعة ايام في الاسبوع في المراكز الخاصة به و يستقبل المواطنات و المقيمات على حد سواء ، مملكة العز التي لا تفرق بين مواطن و مقيم فكل من يُقيم على ارضها المعطاء ينعم بخيراتها و هذه صورة من الصور التى تتجلى فيها عظمة المملكة .

زرت الموقع التابع لهم في مركز الحياة التجاري ، التقيت بمشرفة العيادة الدكتورة المتألقة نورة البراك المتواجدة لاجراء الكشف و للاجابة على الاسئلة والاستفسارات الصحية و التوجيه للمراجعات

و التقيت أيضاً بالاستاذة نوره السعدون المشرفة على التثقيف الصحي كانت تقابل السيدات المراجعات بالترحاب و الابتسامة و لطف ليس بالمستغرب على المرأة السعودية العاملة في المجالات المختلفة و في المجال الطبي بصورة خاصة ، ابتسامة تؤكد أن الأمور طيبة و تزرع التفاؤل في النفس ، بادرتني بالسؤال اذا ما اريد الفحص و عرضت خدماتها باسلوب متميز و عملي في نفس الوقت و أذكر أيضاً الانسانة الجميلة الخلق في الاستقبال الاستاذة مها الشرفي لينة الحديث هادئة الصوت و هي تقوم بعملها برحابة صدر و الكثير من الود ..

سهولة و يُسر يتم فيها الفحص بسرعة و اتقان عالى المستوى .

صادف وجود الدكتور المتميزة فاتنة الطحان مديرة برنامج مكافحة السرطان وبرنامج صحة المرأة و كانت في مرور دوري لموقع العيادة و بكل ترحيب و حرفية راقية و متميزة منحتني مشكورة من وقتها ما يكفي للاجابة بالتفصيل عن اسئلتي و استفساراتي .

غادرت المكان و انا اشعر بالفخر الشديد لوجود هذه الكوادر النسائية المفخرة لهذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا جميعاً ، إن التفاني والإخلاص بالعمل سمة بناته في كل المجالات طالما انها تصب في الصالح العام ، هنيئاً لنا به و بهن و دمتم بصحة وعافية ،،،