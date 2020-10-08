ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

كل الوطن – وكالات: أدى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وكان مجلس الأمة في الكويت قد بايع بالإجماع، الشيخ مشعل الأحمد، ولياً للعهد بعدما أصدر أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسوماً بتسميته يوم أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن نتيجة التصويت على المبايعة جاءت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضواً.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في كلمة له عقب التصويت: “نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع ولياً للعهد”.

الجدير بالذكر أن الدستور الكويتي ينص على أن يتم تعيين ولي العهد خلال سنة من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة مجلس الأمة في جلسة خاصة.

وشغل الشيخ مشعل الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

يذكر أن الشيخ نواف الصباح أدى اليمين الدستورية أميراً للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفاً لأخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الأول من أكتوبر الجاري.

وكالات