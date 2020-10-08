تونس تعلن حظر تجوال ليلي في أربع ولايات من بينها العاصمة بسبب كورونا

كل الوطن – د ب أ: أقرت السلطات التونسية مساء اليوم الأربعاء حظر تجوال ليلي في العاصمة وثلاث ولايات متاخمة لها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الولاة في إقليم تونس الكبرى الذي يضم ولايات تونس العاصمة وبن عروس ومنوبة وأريانة، بدأوا اجتماعا في وقت سابق اليوم مع مسؤولين بوزارة الصحة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث لتحديد الاجراءات المرتبطة بالحظر.

وسيمتد حظر التجوال لمدة 15 يوما وحتى يوم 23 من الشهر الجاري بين الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا، من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة، ومن الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد.

ويأتي القرار للحد من تسارع انتشار فيروس كورونا وتزايد عدد المصابين والوفيات خلال الأسبوعين الأخيرين، وأحصت وزارة الصحة في آخر تحديث لها اليوم 2312 إصابة جديدة بالفيروس في 48 ساعة بالإضافة إلى وفاة 43 حالة ليصبح عدد إجمالي الوفيات جراء الوباء 364.

وكانت ولايتا سوسة والمنستير على الساحل الشرقي التونسي أعلنتا أيضا قبل نحو أسبوع حظر تجوال ليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا لمدة أسبوعين للحد من تفشي الفيروس.