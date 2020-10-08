اقتراح لترشيح مبتكري اللقاح الروسي ضد كورونا لجائزة نوبل

كل الوطن – وكالات: قال نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بمجلس الدوما ليونيد أوغول، إنه يجب ترشيح العلماء الذين صمموا أول لقاح في العالم ضد كوفيد-19، لنيل جائزة نوبل في عام 2021 .

وأشار البرلماني الروسي، إلى أن ابتكار لقاح “سبوتنيك V”، في مركز “غاماليا” الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، يعتبر اكتشافا علميا، يصعب تقدير حجمه، لأنه سيخدم البشرية جمعاء.

ونوه بأن فيروس كورونا المستجد تسبب في حدوث وباء ضخم يمكن مقارنته من حيث الحجم، بوباء الإنفلونزا الإسبانية قبل أكثر من مائة عام.

وأضاف البرلماني القول: “إن اختراع لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى اليوم حوالي 36 مليون شخص في العالم، وتسبب بوفاة أكثر من مليون، هو اختراق حقيقي في مجال العلوم والطب. وبالطبع، أنا سعيد جدا لأن هذه القفزة الهائلة جاءت من جانب العلماء الروس. أعتقد أن عملهم هذا يجب أن يقدر من جانب المجتمع الدولي بأسره”.

ويرى بوريس مينديليفيتش عضو نفس اللجنة البرلمانية المذكورة أعلاه، أن مجموعة العلماء الروس التي تقف خلف ابتكار اللقاح، تستحق الترشيح لنيل جائزة نوبل.

وقال: “لقد أودى فيروس كورونا الجديد بحياة أكثر من مليون شخص على هذا الكوكب في غضون فترة زمنية قصيرة. في رأيي يعد لقاح سبوتنيك V، قفزة علمية فعلا، ويمكنه إنقاذ ملايين الأرواح، وحماية صحة الملايين من الناس في العالم من العواقب المريعة لهذا المرض”.

المصدر: نوفوستي