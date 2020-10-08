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نشر صور نادرة للفنان المصري طلعت زكريا في ذكرى وفاته

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
نشر صور نادرة للفنان المصري طلعت زكريا في ذكرى وفاته

نشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور النادرة للفنان الراحل طلعت زكريا، بعد مرور عام على وفاته.

نشر صور نادرة للفنان المصري طلعت زكريا في ذكرى وفاته

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ولد طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية.

يذكر أن الفنان المصري أصيب في سبتمبر 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا.

نشر صور نادرة للفنان المصري طلعت زكريا في ذكرى وفاته
وشارك طلعت زكريا في أكثر من 20 فيلما، مثل “حاحا وتفاحة” و”طباخ الريس” و”الفيل في المنديل”، و”سيد العاطفي”.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397333

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