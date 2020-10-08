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الكويت.. الاستئناف تقضي بسجن الفنان خالد الملا عامين مع وقف التنفيذ

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-08T20:11:22+03:00
2020-10-08T20:12:14+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الكويت.. الاستئناف تقضي بسجن الفنان خالد الملا عامين مع وقف التنفيذ

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الخميس، بسجن الفنان الشعبي خالد الملا عامين بتهمة الإساءة إلى القضاء.

وقررت المحكمة وقف نفاذ الحكم بكفالة مالية بقيمة ألف دينار مع تعهد الملا “بحسن سير وسلوك لمدة عامين”.

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ويأتي حكم الاستئناف اليوم عقب أكثر من ثلاثة أشهر على إصدار محكمة الجنايات حكمها بالقضية، والذي قضت فيه ببراءة الملا من تهمة الإساءة إلى القضاء، التي وجهتها إليه النيابة العامة بسبب كلمات أغنية سياسية أداها في برنامج “اللوبي الرمضاني” عام 2019.

ومنذ عرض الأغنية في شهر مايو 2019، نفى الملا إساءته للقضاء الكويتي.

وتطرقت الأغنية إلى جوانب الفساد في عدة جهات في البلاد بينها القضاء، حيث استخدم الملا كلمات ساخرة بحق القضاة، لتكون سببا في ضبطه برفقة مقدم البرنامج الإعلامي أحمد الفضلي والتحقيق معهما قبل الإفراج عنهما بكفالة شخصية.

المصدر: “الرأي” الكويتية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397349

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