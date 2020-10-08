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لصوص يقتحمون منزل كريستيانو رونالدو بسبب المرآب المفتوح

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
لصوص يقتحمون منزل كريستيانو رونالدو بسبب المرآب المفتوح

تعرض منزل نجم الكرة البرتغالية ومهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو في مدينة “فونشال” لعملية سطو أثناء خوض “الدون” مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا الودية أمس الأربعاء.

وشارك رونالدو في المباراة الودية التي يستعد من خلالها المنتخبين للمواجهات القادمة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي على ملعب “جوزيه ألفالادي” بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

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وذكرت صحيفة محلية أن السارق انتهز الفرصة للدخول من خلال مرآب السيارات عندما فتحه عامل صيانة.

ويقال إن قميص يوفنتوس الموقع والذي تصل قيمته حوالي 180 جنيها إسترلينيا كان من بين الأشياء التي تم سرقتها إضافة لممتلكات صغيرة أخرى.

وحسب تقرير الشرطة البرتغالية فإن هوية اللص باتت معروفة، من خلال كاميرات المراقبة المحيطة في المنزل، لكن لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على المجرم ومازال التحقيق جار.

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المصدر: dailymail.co.uk

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397358

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