تسجيل الدخول
» » أربعة مشردين باتوا أثرياء بفضل هدية من شخص غريب

أربعة مشردين باتوا أثرياء بفضل هدية من شخص غريب

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
أربعة مشردين باتوا أثرياء بفضل هدية من شخص غريب

كل الوطن – وكالات: فاز أربعة مشردين في مدينة بريست الفرنسية بالجائزة الكبرى، بفضل بطاقة يانصيب أعطاها لهم شخص لا يعرفونه.

وذكرت NDTV، أن أربعة مشردين في الثلاثينات من عمرهم يتسولون خارج محل لبيع تذاكر اليانصيب.

اقرأ أيضا...

وغادر العميل المتجر وأعطاهم تذكرة اليانصيب الفورية التي اشتراها مقابل يورو واحد.

وقام المشردون بمسح الطبقة الواقية على التذكرة، ووجدوا أنهم ربحوا 50 ألف يورو تقاسموها بالتساوي.

وقال متحدث باسم شركة اليانصيب: “لقد ذهلوا ولكنهم سعداء للغاية”.

وأضاف أن الرباعي وضع على الفور خطة لإنفاق الأموال بسرعة.

المصدر: لينتا رو

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397362

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.