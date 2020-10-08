اقتصاد عقوبات أمريكية ساحقة ضد إيران تطال 18 بنكا

كل الوطن – وكالات: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 18 بنكا إيرانيا من شأنها تضييق الخناق على النظام الحاكم في طهران.

وحسب موقع الوزارة، فإن الخزانة الأمريكية قالت إنها تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا لأمر تنفيذي يخول لها فرض العقوبات عليه.

وتعد العقوبات التي وصفتها رويترز “بالصفعة” للقطاع المالي الإيراني، خطوة جديدة لتشديد عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي.

وتكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.

ولدى إعلانها عن العقوبات عبر موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا إنها اعتبرت القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902، غير أنها قالت إن الموانع لا تنطبق على عمليات تخصيص السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية لإيران.

وقال بيان صادر عن وزير الخزانة الأمريكي ستفين منوتشين إن العقوبات “تسلط الضوء على التزامنا بالتصدي للحصول غير الشرعي على دولارات أمريكية” .

وأكد منوتشين أن برامج العقوبات الأمريكية ستستمر لحين توقف إيران عن دعم “الأنشطة الإرهابية ووقف برامجها النووية” .

وأوضح أن الإجراءات العقابية الأخيرة ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني .

من جهته، أوضح بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن “أولئك الضالعون في عمليات معينة مع كيانات تحت العقوبات بعد فترة توقف 45 يوما قد يكونوا عرضة لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ”.