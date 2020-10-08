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شاعرة أمريكية تفوز بجائزة نوبل للآداب 2020

كل الوطن - فريق التحرير
ثقافة وإبداععربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
شاعرة أمريكية تفوز بجائزة نوبل للآداب 2020

كل الوطن – وكالات: أحرزت الشاعرة الأمريكية لويز غلوك (77 عاما) اليوم جائزة نوبل للآداب العريقة، حسب ما أعلنته الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة.
وأوضحت الأكاديمية أن غلوك الشاعرة وأستاذة الأدب الإنقليزي في جامعة “يال” كوفئت على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي، كما شكلت الطفولة والحياة العائلية والعلاقات الوثيقة بين الأهل موضوعاً مركزياً في عملها.
وسبق لغلوك أن فازت عام 1993 بجائزة بوليتز عن مجموعتها الشعرية “ذي وايلد أيريس” وجائزة “ناشونال بوك أوارد” في 2014.
وتترافق الجائزة مع مكافأة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقارب 1,1 مليون يورو).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397373

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