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سعد الحريري يحذر من اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة في لبنان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
سعد الحريري يحذر من اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة في لبنان

كل الوطن – وكالات: حذر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري من خطر اندلاع حرب أهلية في لبنان.

وأعرب الحريري عن خشيته من انهيار الدولة جراء ما يحصل من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت، مشيرا إلى المظاهر المسلحة في منطقة بعلبك الهرمل.

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المصدر : “ام تي في”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397379

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