تسجيل الدخول
» » السعودية.. تمديد التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

السعودية.. تمديد التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
السعودية.. تمديد التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

كل الوطن – الرياض: قررت المملكة العربية السعودية تمديد العمل بنظام التعليم عن بعد في المدارس والجامعات حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام الدراسي، بهدف ضمان سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير التعليم حمد آل الشيخ مساء اليوم الخميس: “تأكيدا على اهتمام القيادة حفظها الله بسلامة الطلاب والطالبات من عدوى فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية، فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، وفق الضوابط المطبقة”.

اقرأ أيضا...

وبدأت السعودية العام الدراسي الشهر الماضي بنظام التعليم عن بعد، مع استثناء الدروس العملية لطلاب الجامعات، محددة سبعة أسابيع لتقييم التجربة، قبل أن تقرر اليوم الخميس تمديدها حتى نهاية الفصل الأول.

ووفق نظام التعليم عن بعد، يحضر المعلمون والمعلمات مع طلابهم في الفصول الافتراضية التي توفرها منصة “مدرستي” التابعة لوزارة التربية والتعليم مع استمرار بث الدروس عبر قنوات “عين” التابعة للوزارة أيضا.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية نحو 6 ملايين طالب وطالبة موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية، وعدد محدود من المدارس الخاصة، فيما يفوق عدد منسوبي وزارة التعليم الـ700 ألف، غالبيتهم من المعلمين.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397385

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.