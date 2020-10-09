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“غينيس” تسجل واحة الأحساء السعودية كأكبر واحة في العالم (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
“غينيس” تسجل واحة الأحساء السعودية كأكبر واحة في العالم (صور)

دخلت واحة الأحساء السعودية، الواقعة في وسط الصحراء بالمملكة، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأكبر واحة نخيل في العالم.

وحسب موقع “غينيس” الرسمي، دخلت واحة الأحساء الموسوعة العالمية، بوصفها أكبر واحة قائمة بذاتها في العالم، إذ تضم 2.5 مليون نخلة تتغذى من طبقة المياه الجوفية الضخمة، عبر 280 بئر ارتوازية، وتقع على مساحة تتجاوز 85.4 كيلو مترا مربعا.

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وعلق وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن الإنجاز الجديد لبلاده، وقال عبر “تويتر”: “الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم، مبروك”.

وتعدّ واحة الأحساء أحد أبرز الوجهات السياحية في السعودية، كما تعد من بين أهم مواقعها المسجلة لدى قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك لما تزخر به من معالم أثريّة وكنوز تراثية.

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كما صنفت الأحساء كعاصمة للسياحة العربية عام 2018، ومنذ العام 2015 سجلت الأحساء ضمن المدن المبدعة في “اليونسكو” في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، حيث سجلت حضورا لافتا من بين مدن العالم.

المصدر: “واس”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397391

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