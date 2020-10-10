تويتر يكتسي باللون الأخضر تفاعلاً مع حملة “لنجعلها خضراء”

كل الوطن – الرياض: تفاعلت حسابات الوزارات والمؤسسات الحكومية في “تويتر” مساء اليوم الجمعة، مع حملة “لنجعلها خضراء”، التي تنطلق يوم غدٍ السبت من محافظة الطائف بمبادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بنشر رسم تعبيري للمجموعة من الأشجار على الحسابات، وتهدف الحملة لتعزيز الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، وكذلك الاستفادة من المياه الناتجة من محطة المعالجة في ري النباتات التي زُرعت في المواقع المستهدفة بالتشجير.

وتطلق الحملة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات والروابط والأفراد المتطوعين والمهتمين بالجوانب البيئية.

وتأتي الحملة إرساء لثقافة الاهتمام بالبيئة ونشر الوعي البيئي والصحي في المجتمع وأهمية التشجير للوطن، ومتفقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات، ومكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث.