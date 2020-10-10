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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397443

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