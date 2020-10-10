السعودية.. لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر

كل الوطن – وكالات: وثقت كاميرا مراقبة بمحل مجوهرات في أحد مناطق السعودية، لحظة إقدام لص على سرقة مشغولات ذهبية من المحل بلمح البصر.

وأظهر مقطع فيديو اللص يغافل البائع ويسرق الذهب منه، قبل هروبه سريعا مستقلا سيارته التي كانت موجودة بجانب المحل.

#فيديو متداول 🔴

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في وضح النهار .. #شاهد لص يسرق ذهب من أحد محلات المجوهرات، ثم يلوذ بالفرار، وكاد أن يتسبب بدهس البائع!



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. pic.twitter.com/4TWsrvwubV — أخبار السعودية - هام (@Newss_24) October 8, 2020

وأسرع البائع خلف اللص وتمكن من فتح الباب الخلفي للسيارة، لكن السارق كان أسرع واستطاع الهروب.

المصدر: وسائل إعلام سعودية