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السعودية.. لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
السعودية.. لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر

كل الوطن – وكالات: وثقت كاميرا مراقبة بمحل مجوهرات في أحد مناطق السعودية، لحظة إقدام لص على سرقة مشغولات ذهبية من المحل بلمح البصر.

وأظهر مقطع فيديو اللص يغافل البائع ويسرق الذهب منه، قبل هروبه سريعا مستقلا سيارته التي كانت موجودة بجانب المحل.

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وأسرع البائع خلف اللص وتمكن من فتح الباب الخلفي للسيارة، لكن السارق كان أسرع واستطاع الهروب.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397466

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