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الراجحي يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
الراجحي يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي

كل الوطن – الرياض: أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارا يقضي بإنشاء جمعية الإعلام السياحي كجمعية أهلية بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 صفر 1437هـ، كأول جمعية إعلامية أهلية متخصصة في الإعلام السياحي بالمملكة العربية السعودية.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية أحمد بن صالح الماجد، أن الوكالة تعمل بكل طاقتها لإصدار أكبر عدد من التراخيص لإنشاء جمعيات أهلية، مشيرا إلى وجود عدد من التراخيص تحت الإجراء حاليا.

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يذكر أن الجمعية تحت إشراف وزارة السياحة وتهدف إلى توعية المجتمع بالمرافق السياحية والمحافظة عليها وتعزيز السياحة الداخلية من خلال الإعلام السياحي، كما تتطلع الوزارة من خلال الموافقة على إنشاء الجمعية إلى الإسهام في تحقيق أهداف الرؤية ودفع عجلة السياحة في المملكة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397472

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