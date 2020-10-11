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د. عبدالمجيد الجلاَّل: ماذا يجري في إسرائيل؟

احتجاجات وفوضى في إسرائيل والسبب نتنياهو !

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
د. عبدالمجيد الجلاَّل: ماذا يجري في إسرائيل؟

احتجاجات عارمة ، ضد رئيس الوزراء نتنياهو ، ومطالبات برحيله ، واستقالته ، لأسبابٍ عدة ، تتعلق بقضايا فساد ، وسوء استخدام للسلطة ، الموجهة إليه من قبل النيابة العامة ، وتتعلق كذلك ، بفشل سياسته في مواجهة جائحة كورونا ، وما أدت إليه من أزمات اقتصادية واجتماعية حادَّة .

ومن أبرز التفاعلات داخل الشارع الإسرائيلي الغاضب جداً ، ظهور ما عُرف بـحراك ” الرايات السود ” منذ مارس 2020 ، احتجاجاً على رفض رئيس الكنيست آنذاك، ترك منصبه ، وتحت شعار إما الديموقراطية أو الفاشية، رفع المحتجون خلالها رايات سوداً .

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كما عارض حراك ” الرايات السود ” بقاء نتنياهو في سدة الحكم ، رغم اتهامه بقضايا فساد ، ومع مرور الوقت ، تحولت احتجاجات هذا الحراك ، إلى أسبوعية ، نتيجة لتفشي وباء كرونا أكثر داخل الكيان الإسرائيلي ، ومعه تصاعد عدد المشاركين في التظاهرات بعد تفاقم الوضع الاقتصادي هناك.

ومع اتساع المظاهرات ، ازداد التصادم بين الشرطة والمتظاهرين ، ومما يثير القلق أكثر ، استخدام الشرطة في قمع المتظاهرين ، بوحشيةٍ غير مسبوقة ، ودفاعها المستميت ، عن نتنياهو ، وهو خلاف دورها الأساس في حماية المواطن الإسرائيلي ، ما جعل إسرائيل تدخل في مزيجٍ من الفوضى والاضطراب .

وهناك أنباء ، عن احتمال انسحاب حزب أزرق ابيض ، حليف نتنياهو في التشكيلة الحكومية ، وأنَّ الحزب ، بات أقرب للقناعة بالانسحاب من الائتلاف الحاكم ، إلا أنَّ بعض مراقبين الشأن الإسرائيلي ، يقولون بأنَّ ما يؤخر خروج أزرق أبيض من الائتلاف الحكومي ، هو نفس حسابات نتنياهو ، فهذا الحزب خاض الانتخابات تحت شعار ، عدم الانضمام إلى حكومة يترأسها نتنياهو ، ولكن بانضمامه الراهن ، أسهم في إحداث انشقاق في الحزب ، وقد لا يفوز في أية انتخابات قادمة !

على كل حالٍ ، المشهد السياسي الإسرائيلي الراهن ، يتجه أكثر نحو اليمين ، فلم يعد هناك ما يسمى باليسار ، والخلاف أو الصراع الدائر هو ما بين اليمين الحاكم، أو ما يعرف باليمين الجديد ، وبين كل معارضيه ، والخلاف ، يتعلق بكيفية تعامل هذا اليمين الجديد ، المدافع الشرس عن نتنياهو ، مع كل من يخالفه الرأي ، عبر سياسات القمع والتخوين !

ومع اتساع الاحتجاجات ضده ، يصر نتنياهو على التمسك بزمام السلطة ، ويخشى كثيراً من محاكمته إن خرج منها ، ويستخدم الشرطة أداة لقمع مخالفيه ، كما يشارك مؤيدون لنتنياهو في أعمال القمع تلك ، وتتحدث تقارير أمنية عن احتمالات تصاعد الموقف ، وحدوث شرخ كبير في المجتمع الإسرائيلي !

واقع الحال ، تراجع اقتصادي كبير لم تشهده إسرائيل من قبل ، وهناك تقارير عن مليون عاطل ، وانكماش بلغت نسبته 7.2 % ، وزيادة العجز في الموازنة ، بلغت نسبته 10.4 % ، وقد ترتفع نسبة العجز أكثر فأكثر !

ومع التراجع الاقتصادي الكبير في إسرائيل ، نتيجة تفشي جائحة كورونا ، وتفشي البطالة ، وسياسات الإقفال المتبعة ، فإنَّ التأييد الذي حظي به نتنياهو طوال عقد من الزمان ، بدأ يتراجع بحدة ، وهناك شبه إجماع بين خبراء الاقتصاد، بأنَّ الاقتصاد الإسرائيلي سيشهد مزيداً من التراجعات المؤلمة !

من جهة أخرى ، لم ينجح نتنياهو ، في تمرير إيجابيات التطبيع ، ورفع شعبيته ، فالشارع الإسرائيلي مهتم أساساً بأوضاعه الاقتصادية ، والاجتماعية ، والتي يرى أن نتنياهو مسؤول عن تدهورها ، فاستطلاعات الرأي العام لم تقدم إضافة إيجابية للزعيم الإسرائيلي المُحاصر بقضايا الفساد والأزمات الاقتصادية!

خلاصة القول ، تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل ، لن يفرض على نتنياهو الاستقالة ، بل سوف يتشبث بالسلطة ، وحتى لو سقط ، لا يعني ذلك بالمطلق أنَّ إسرائيل سوف تتغير ، وعلى العموم ، وفي الأيام القادمة ، قد يزداد وهج المظاهرات ، ويتعقد المشهد الإسرائيلي الداخلي أكثر !

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397475

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