انخفاض نسبي في درجات الحرارة على شمال المملكة

كل الوطن – الرياض: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة وكذلك التأثير على أجزاء من منطقة تبوك ومكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تستمر درجات الحرارة بانخفاضها النسبي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.