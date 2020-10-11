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الإعلان عن أسماء الفائزين في مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
الإعلان عن أسماء الفائزين في مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر”

كل الوطن – واس: أعلنت اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر “اليوم، عن أسماء الفائزين في المبادرة.

وجاءت المراكز على النحو التالي :

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في المركز الأول مسار خدمة قائمة (هويتي الرقمية): فيصل جليدان ، وياسر غنيم ، وحسين العيدروس، وفي المركز الأول مسار خدمة جديدة (الكشف الآلي للاشتباكات): فارس الصغير، أما في المركز الثاني مسار خدمة قائمة حصل فريق (شاهين لإيجاد المفقودين) محمد مهدي إبراهيم، عبدالله ومحمد الملا ، صالح محمد العجلان .

وفي المركز الثاني مسار خدمة جديدة (منظومة إنترنت المسيرات) سليمان الهدلق ، وأيمن الحربي، فيما حصل على المركز الثالث مسار خدمة قائمة فريق (اختبار القيادة الذكي) عمر الحربي ، أمل الزامل ، بلال يوسف، وطلال المطيري .

كما جاء في المركز الثالث مسار خدمة جديدة (منصة راصد الأمنية) مصعب بن سعيد كدسه ، ومعن بن عبدالرحمن الماجد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397480

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