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هل أعراض لقاح كورونا واحدة على النساء والرجال؟

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
هل أعراض لقاح كورونا واحدة على النساء والرجال؟

كل الوطن – وكالات: قال ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز “غاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن ردود الفعل على اللقاح الروسي ضد كوفيد-19، تظهر لدى الرجال والنساء بنفس الطريقة.

وأضاف الخبير: “لكن المعلومات الموثوقة إحصائيا، لن تظهر إلا بعد الانتهاء من اختبارات ما بعد التسجيل”.

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ووفقا له، لم يلاحظ بعد وجود أي اختلاف في ردود الفعل على اللقاح، بين الرجال والنساء.

وتابع غينتسبرغ القول: “ربما عندما نقوم بتطعيم 40 ألف شخص، سيتم العثور على فوارق ذات دلالات إحصائية، لم نتمكن حتى الآن من ملاحظتها”.

في أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح “سبوتنيك V”، الذي طوره مركز “غاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397487

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