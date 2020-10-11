تسجيل الدخول
» » تصرف أشبه بمحاولة انتحار من فتاة سعودية

تصرف أشبه بمحاولة انتحار من فتاة سعودية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
تصرف أشبه بمحاولة انتحار من فتاة سعودية

كل الوطن – الرياض: وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرفا غريبا لفتاة سعودية على أحد طرق السيارات السريعة.

اقرأ أيضا...

وتظهر في الفيديو الفتاة التي كانت ترتدي عباءة وهي تجري بين السيارات المارة في طريق سريع.

وقد أثارت هذه الحادثة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساؤلات عن سبب إقدامها على هذه الخطوة، واستنكارا لعدم محاولة مساعدتها من قبل المصور، الذي وثق الحادثة، كما رجح ناشطون أن تكون الفتاة بحالة غير طبيعية، أو أنها تعاني من مرض نفسي.

هذا ولم تصدر أي تعليقات من الجهات الرسمية ولم يتبين مصير الفتاة، إلا أن الحادثة أعادت إلى الأذهان ما أقدمت عليه فتاة سعودية في مدينة الدمام قبل أشهر، حين حاولت الانتحار، لكن شخصا نجح في سحبها بواسطة رافعة بينما كانت تقف على حافة نافذة فندق تقع في طابق أعلى.

المصدر: وطن

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397490

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.