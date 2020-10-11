مصرع 20 شخصا على الأقل في تصادم قطار مع حافلة في تايلاند

كل الوطن – وكالات: لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، نتيجة اصطدام حافلة بقطار شحن فى مقاطعة تشاتشينجساو التايلاندية، على بعد 80 كيلومترا من العاصمة بانكوك.

وجاء في تقرير صدر عن مديرية الوقاية من الكوارث في تايلاند، نشر اليوم، أن الحادث وقع في الساعة 08.05 (04.05 بتوقيت موسكو).

وحدث التصادم، عندما حاولت الحافلة التي تقل حوالي 60 شخصا، عبور سكة الحديد رغم وجود إشارة حمراء محذرة من مرور القطار.

وبدأ قطار البضائع، الذي كان يقترب من المعبر في الفرملة الطارئة، لكنه لم ينجح في التوقف واصطدم بالحافلة. وجاءت الضربة القوية على كابينة سائق الباص والصفوف الأولى من المقاعد.

ويقول التقرير، إن عشرين شخصا لقوا حتفهم على الفور، وأصيب أكثر من 30 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفيات المقاطعات.

كما ذكر التقرير أن حكومة المقاطعة، شكلت لجنة للتحقيق فى الحادث، تتكون من ممثلين عن الشرطة وإدارة السكك الحديدية التايلاندية وإدارة النقل البري بوزارة النقل وشركات التأمين.

المصدر: نوفوستي