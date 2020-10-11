بالقرب من سوريا ولبنان… وزير الاقتصاد الإسرائيلي: إعلان الجبهة الشمالية منطقة كوارث

كل الوطن – وكالات : دعا وزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلي، عامير بيرتس، إلى اعتبار منطقة الجليل الأعلى في شمال البلاد منطقة كوارث.

ونقلت القناة العبرية “السابعة” عن بيرتس أنه بعد إصابة أكثر من 5000 أسرة وإجبار البعض على ترك منازلهم في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل، وتضرر عدد من الشركات في المنطقة نفسها، فإنه يجب اعتبار منطقة الجليل منطقة كوارث.

وأفادت القناة أن بيرتس بعث برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، بيني غانتس، وعدد آخر من الوزراء المعنيين، من بينهم المالية والداخلية، باعتبار منطقة الجيل منطقة كوارث أو منطقة منكوبة.

وفي السياق نفسه، كانت قوات الإطفاء الإسرائيلية قد واصلت بذل جهودها، أمس السبت، لإطفاء الحريق الكبير الذي اشتعل بالقرب من الأحراش القريبة من مدينة “نوف هجليل” في الجليل.

وتم استدعاء مروحيات خاصة شاركت في عملية الإطفاء، والذي زاد على 250 حريقا في أنحاء إسرائيل.

وجاءت هذه الحرائق بالتزامن مع موجة الحر الشديدة وارتفاع درجة الحرارة عن معدلها في إسرائيل والدول المجاورة سوريا ولبنان، والتي اشتعلت فيها الحرائق أيضا، وعملت دائرة الإطفاء في لبنان منذ يوم الخميس على إخماد الحرائق في مساحات شاسعة من الأحراش في العديد من المناطق في شمال وجنوب لبنان.