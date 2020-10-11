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اليمن.. الإعدام علنيا رميا بالرصاص لشاب أدين باغتصاب 92 شخصا

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
اليمن.. الإعدام علنيا رميا بالرصاص لشاب أدين باغتصاب 92 شخصا

كل الوطن – الرياض: أصدر القضاء اليمني بصنعاء، أمس السبت، حكما بإعدام المدعو عبد الرحمن محمد حمود الشجاع، لارتكابه جرائم خطف واستدراج 92 شخصا، تتراوح أعمارھم ما بین الثامنة إلى العشرین عاما واغتصابھم.

وقالت المحكمة إن المتهم كان ينفذ جرائمه تحت تھدید السلاح ويبتز ضحاياه بالصور التي كان ينشرها على شبكة الإنترنت.

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وأدانت المحكمة المدعو عبد الرحمن محمد حمود الشجاع، البالغ من العمر 25 عاما بما نسب إليه وقضت بإعدامه رمیا بالرصاص حتى الموت وتنفیذ الحكم في “میدان السبعین”، بحضور المجني علیھم وجمھور من المواطنین، ووسائل الإعلام الرسمیة والخاصة.

المصدر: المشهد اليمني

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397534

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