للمرة الثانية خلال أسبوع.. “تويتر” يسم تغريدة لترامب بإشارة “ضارة أو مضللة”

كل الوطن – رويترز: وسمت شركة “تويتر” اليوم الأحد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أنه محصن ضد فيروس كورونا، معتبرة أنه انتهك قواعد الشركة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة تتعلق بالوباء.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!