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وفاة 15 شخصا في تركيا بسبب الكحول المغشوش

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
وفاة 15 شخصا في تركيا بسبب الكحول المغشوش

كل الوطن – وكالات: أعلنت مصادر صحية تركية، وفاة شخصين إثر تناولهما مشروبات كحولية مغشوشة في مدينة إزمير، ليرتفع إجمالي ضحايا الخمور المغشوشة في البلاد إلى 15 شخصا في أسبوع.

وتشير المعلومات، إلى أن الشخصين توفيا في المستشفى بعد إصابتهما بوعكة صحية عقب احتسائهما مشروبات كحولية مغشوشة في إزمير.

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وشهدت الأيام الأخيرة مصرع 7 أشخاص في مدينة كيريك كالي قرب أنقرة تعاطوا كحولا مغشوشا.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية، أن عدد ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة خلال الأسبوع الأخير في تركيا ارتفع إلى 15 شخصا.

المصدر: “زمان التركية”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397553

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