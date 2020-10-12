يوم حزين على السعوديين والأمراء يغردون… فيديو

كل الوطن – بيروت- فريق التحرير : آثار اختيار مي خريش، نائب رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، إيران على السعودية، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خريش، خلال مقابلة على صوت بيروت: “عندي تجارب ومخبريني وكذا، الدولتين أنا أكيد لم أزرهم.. تسألني في السياسة، بالسياسة يمكن بعد.. لا أختار إيران، نعم”.

وعلق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على تصريحات خريش، وقال: “هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ العاشر من اكتوبر .. مي خريش اختارت إيران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم”.

أما الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، فقال: “اختيارك يا مي خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي والسياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار والانفجار، ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران”.

​من جانبه، قال نائب التيار الوطني الحر إلياس بوصعب، إن “كلام خريش يمثلها شخصيا، ولا يمثل موقف التيار”، مؤكدا “تأييده الالتزام بالمظلة العربية وبعلاقة الأخوة اللبنانية العربية التاريخية”.