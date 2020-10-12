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ولي العهد الكويتي يتسلم رسالة من الأمير محمد بن سلمان

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
ولي العهد الكويتي يتسلم رسالة من الأمير محمد بن سلمان

واس – الكويت  :    استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر السيف أمس، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث سلم سموه لولي عهد دولة الكويت رسالة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وقد حمّل سمو ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397602

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